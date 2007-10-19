Впечатления от “Кемикал Бразерз” не испортили даже охранники
Охранник собрал всех журналистов, аккредитованных на концерт, и начал объяснять, как им вести себя и чем журналисты отличаются от людей, купивших себе билет...
Побывала на музыкальном фестивале рока “Ди-джус мьюзик драйв” (Djuice Music Drive) в Киевском дворце спорта. Фестиваль оставил несколько контрастных впечатлений.
Признаться, меня поразило отношение организаторов действа к прессе... Перед началом охранник собрал всех журналистов, аккредитованных на концерт, и принялся объяснять, как им вести себя и чем журналисты отличаются от людей, купивших себе билет. “Мораль” сводилась к тому, что репортеры не должны напиваться и помнить о том, что они на работе... На таком рок-мероприятии я была впервые, но, как рассказывают опытные журналисты, даже они такого не видели.
|"Эстетики" на сцене
Зрителей еще почти не было (концерт начинался в 15.00 в разгар рабочего дня), а все собравшиеся сгрудились у сцены. Я попала во дворец около пяти – на выступление группы “Горчиця лайв прожект” (Gorchitza Live Project). Выступали “горчичники” посредственно... То ли солистка пела слишком тихо, то ли музыканты играли слишком громко, а еще и начались проблемы со звуком... Колонки издавали странные вибрации, от которых сжимало в груди, а кого-то, кажется, и рвало. Публика нервно затыкала уши пальцами, но от вибрации это не спасало.
|Луи Франк, солист группы ”Эстетик Эдьюкейшн”
Эстетика начала свое выступление с известного хита “Unbelievable” (“Невероятно”)... Публика стала оживать. Люди танцевали, подпевали, прыгали, свистели, хлопали в ладони. Зал, одним словом, кайфовал. А солист группы Луи Франк в ответ заигрывал со своими почитателями всеми известными способами. Прыгал по сцене, показывал язык, пытался сказать что-то по-украински и русски...
Уши и голова требовали отдыха. Многочасового драйва для меня было в избытке. Оставив дворец, я вернулась ближе к восьми – к выступлению легендарных The Chemical Brothers. Зал был до предела забит зрителями, к сцене пробраться было почти невозможно...
Публику как раз разогревала группа Apollo 440. Солист прыгал по сцене и пел веселые шумные песенки. Странно как-то выглядело, как репер (по внешним признакам) поет рок... Но аудитории, кажется, нравилось. Большинство танцевало. А какой-то чудак все время пытался перелезть через ограждение и вскарабкаться на площадку телеоператора. Наконец главный “аполлон”, кажется, заметил фаната, направился к площадке, согнал оттуда оператора и стал обниматься с поклонником, который, похоже, стоял не очень крепко на ногах. Странные они, люди творчества...
|Тараканы от ”Кемикал Бразерз” на фоне головы охранника
Выступление The Chemical Brothers было настоящей кульминацией концерта. Но настроение опять испортили охранники, запретив фотографировать “братьев”.
Лучше бы они следили, чтобы зрители не курили в помещении, потому что там и так дышать нечем, и не бродили по залу нетрезвыми.
Руслана Ильченко, 14 лет, для УНИАН Фото автора
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