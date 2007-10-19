Впечатления от “Кемикал Бразерз” не испортили даже охранники

Побывала на музыкальном фестивале рока “Ди-джус мьюзик драйв” (Djuice Music Drive) в Киевском дворце спорта. Фестиваль оставил несколько контрастных впечатлений.

Признаться, меня поразило отношение организаторов действа к прессе... Перед началом охранник собрал всех журналистов, аккредитованных на концерт, и принялся объяснять, как им вести себя и чем журналисты отличаются от людей, купивших себе билет. “Мораль” сводилась к тому, что репортеры не должны напиваться и помнить о том, что они на работе... На таком рок-мероприятии я была впервые, но, как рассказывают опытные журналисты, даже они такого не видели.

Но во дворце, в первые же минуты концерта я забыла о такой наглости...

Зрителей еще почти не было (концерт начинался в 15.00 в разгар рабочего дня), а все собравшиеся сгрудились у сцены. Я попала во дворец около пяти – на выступление группы “Горчиця лайв прожект” (Gorchitza Live Project). Выступали “горчичники” посредственно... То ли солистка пела слишком тихо, то ли музыканты играли слишком громко, а еще и начались проблемы со звуком... Колонки издавали странные вибрации, от которых сжимало в груди, а кого-то, кажется, и рвало. Публика нервно затыкала уши пальцами, но от вибрации это не спасало.

Ближе к вечеру зрителей стало заметно больше. Особенно перед выступлением англо-франкоязычной украинской группы “Эстетик Эдьюкейшн”.

Эстетика начала свое выступление с известного хита “Unbelievable” (“Невероятно”)... Публика стала оживать. Люди танцевали, подпевали, прыгали, свистели, хлопали в ладони. Зал, одним словом, кайфовал. А солист группы Луи Франк в ответ заигрывал со своими почитателями всеми известными способами. Прыгал по сцене, показывал язык, пытался сказать что-то по-украински и русски...

Уши и голова требовали отдыха. Многочасового драйва для меня было в избытке. Оставив дворец, я вернулась ближе к восьми – к выступлению легендарных The Chemical Brothers. Зал был до предела забит зрителями, к сцене пробраться было почти невозможно...

Публику как раз разогревала группа Apollo 440. Солист прыгал по сцене и пел веселые шумные песенки. Странно как-то выглядело, как репер (по внешним признакам) поет рок... Но аудитории, кажется, нравилось. Большинство танцевало. А какой-то чудак все время пытался перелезть через ограждение и вскарабкаться на площадку телеоператора. Наконец главный “аполлон”, кажется, заметил фаната, направился к площадке, согнал оттуда оператора и стал обниматься с поклонником, который, похоже, стоял не очень крепко на ногах. Странные они, люди творчества...

Когда началось выступление The Chemical Brothers, зал просто взорвался аплодисментами и эмоциями. И, должна сказать, группа того стоила... Их электронная музыка хорошо сочеталась со спецэффектами. На огромном экране появлялись то устрашающие лица, то огромные животные, то грациозные пловчихи, то какие-то блестящие шарики...

Выступление The Chemical Brothers было настоящей кульминацией концерта. Но настроение опять испортили охранники, запретив фотографировать “братьев”.

Лучше бы они следили, чтобы зрители не курили в помещении, потому что там и так дышать нечем, и не бродили по залу нетрезвыми.