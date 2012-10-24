ДТП в Броварах: среди травмированных - пятеро иностранцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло вчера, 23 октября, в 21 час в г. Бровары на ул. Киевской.

Водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» не соблюла безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz» с последующим выездом на полосу встречного движения, где авто столкнулось с «Mitsubishi Lancer».

В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля «Chevrolet», а также водитель и четыре пассажира автомобиля «Mitsubishi» (граждане Республики Беларусь) получили телесные повреждения.

По факту ДТП продолжается следствие.