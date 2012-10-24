ДТП в Броварах: среди травмированных - пятеро иностранцев
11:55, 24 октября 2012Разное
3472 0
В Киевской области при столкновении иномарок травмированы семь человек, в том числе пять граждан Беларуси.
По факту ДТП ведется следствие
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло вчера, 23 октября, в 21 час в г. Бровары на ул. Киевской.
Водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» не соблюла безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz» с последующим выездом на полосу встречного движения, где авто столкнулось с «Mitsubishi Lancer».
В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля «Chevrolet», а также водитель и четыре пассажира автомобиля «Mitsubishi» (граждане Республики Беларусь) получили телесные повреждения.
По факту ДТП продолжается следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter