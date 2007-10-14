Инспектора-эколога чуть не убил водитель грузовика-мусоровоза

Рядом с историческим казацким кладбищем в селе Усатово Беляевского района Одесской области под колесами грузовика чуть не погиб руководитель экологического подразделения Черноморского гайдамацкого объединения Константин САПОЖНИКОВ.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе ЧГЗ, К.САПОЖНИКОВ принимал участие в плановом рейде казаков-экологов по незаконным мусорным свалкам Беляевского района, проводимом совместно с журналистами одесской телекомпании «Глас».

«Имея полномочия общественного инспектора по охране окружающей среды, он совместно с тележурналистами остановил грузовик-мусоровоз, водитель которого собирался выбросить груз, - уточнил в интервью УНИАН лидер Черноморского гайдамацкого объединения Сергей ГУЦАЛЮК, - и попытался составить акт на нарушителя».

Однако водитель грузовика (госномер №47823ОВ), переговорив по телефону с руководством автопредприятия, неожиданно нажал на газ и направил машину на общественного инспектора. «Сбив бортом инспектора, грузовик рванул в сторону городских кварталов», - добавил С.ГУЦАЛЮК, - а участники и свидетели правонарушения сообщили об инциденте в Беляевский райотдел милиции».

По словам С.ГУЦАЛЮКА, «К.САПОЖНИКОВ получил телесные повреждения в виде сильного ушиба левого плечевого сустава. Такое заключение сделано врачами Одесской областной клинической больницы, обследовавшими казака-инспектора».

О принятых мерах по розыску и привлечении к уголовной ответственности водителя грузовика-мусоровоза сообщено руководству Черноморского гайдамацкого объединения, подытожил С.ГУЦАЛЮК.