Ющенко хочет всем угодить

Мнение с форума

Я с 2003 года поддерживал Ющенко всеми правдами и неправдами – видел, как он всё же приносил пользу для страны. Может, и не в таких желанных объёмах и не с такой настойчивостью, но приносил!

Теперь же я вижу, как он хочет всем угодить. ВСЕМ! Он хочет объединить два лагеря украинского народа! Ну, на фиг это надо? У вас власть (пропрезидентских сил? – Мод.) – так поднимите экономику, сделайте народу жизнь вместо существования – и проголосует за вас даже голубозадая часть Украины. Так нет…

Сам же говорил – "Бандитов в тюрьмы!" Вчера смотрел «Эпицентр» с Пиховшеком – он действительно многое разъяснил относительно нынешней ситуации в украинской политике. Говорил он вполне внятные вещи: за каждой политической силой стоит большой бизнес – даже за Президентом. Думаю, что свободу политических решений наши партии, конечно, имеют, но по некоторым вопросам, имеющим отношение к бизнесу спонсора партии, – извините...

Вот и получается, что мы выбираем не только идеологию, но и феодалов, которые используют оную идеологию для получения соответствующего волеизъявления и дальнейшего влияния. Бля, ну када это закончится, и закончится ли вообще? Когда же во власти будут люди, свободные от своих личных амбиций и движимые желанием действовать во благо народа и только его? Наверное, только когда сам народ поднимется до соответствующего уровня умственного, морального и этического развития.

А это замкнутый круг – о каком развитии можно говорить, пока в нашем обществе живут люди с советским менталитетом, который можно выразить так: ж…у сильно в жизни не рви, все должны быть равны? Такие, кстати, и голосуют за «регионалов», коммунистов, пофигистов и социалистов.

Я голосовал за Тимошенко, посмотрю что она будет делать. Если разочарует – не буду поддерживать никого вообще. Хоть бери и свою партию создавай. Есть желающие?

Алексей М., Харьков