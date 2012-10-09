Самолет Одесса - Москва совершил вынужденную посадку в Киеве

"Поломка гидропомпы в правом двигателе. Самолет благополучно совершил посадку в 19.05, никто не пострадал", - сказал старший оперативный дежурный координационного центра авиационных работ по поиску и спасению Валерий Сухаренко.

В пресс-службе ГУМЧС по Киевской области подтвердили, что самолет сел без происшествий.

Комментируя сообщения СМИ о том, что на борту находился известный российский певец Витас, в МЧС ответили, что им поступала такая информация, но "точно это не известно".

Пассажиры вылетят в Москву на другом самолете.

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За сутки это вторая вынужденная посадка самолета рейсом на Москву.

Как сообщал УНИАН, в самолете рейсом «Симферополь - Москва», который вчера в восемь вечера в связи с нештатной ситуацией приземлился в Международном аэропорту «Харьков», пассажирка родила ребенка.