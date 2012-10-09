Самолет Одесса - Москва совершил вынужденную посадку в Киеве
Пассажирский Boeing-737, следовавший из Одессы в Москву, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Борисполь" из-за неполадок в двигателе, сообщает МЧС.
"Поломка гидропомпы в правом двигателе. Самолет благополучно совершил посадку в 19.05, никто не пострадал", - сказал старший оперативный дежурный координационного центра авиационных работ по поиску и спасению Валерий Сухаренко.
В пресс-службе ГУМЧС по Киевской области подтвердили, что самолет сел без происшествий.
Комментируя сообщения СМИ о том, что на борту находился известный российский певец Витас, в МЧС ответили, что им поступала такая информация, но "точно это не известно".
Пассажиры вылетят в Москву на другом самолете.
По теме: В самолете «Симферополь - Москва» пассажирка родила ребенка
За сутки это вторая вынужденная посадка самолета рейсом на Москву.
Как сообщал УНИАН, в самолете рейсом «Симферополь - Москва», который вчера в восемь вечера в связи с нештатной ситуацией приземлился в Международном аэропорту «Харьков», пассажирка родила ребенка.