В Киеве открыли памятник польскому поэту (фото)

Монумент выдающемуся поляку открыли министр культуры Украины Михаил Кулиняк, министр культуры и национального наследия Республики Польша Богдан Здроевский. Автор памятника - польский скульптор Станислав Радванский, архитектор - Андрей Даниленко (Украина).

Открытие монумента состоялось в рамках государственного визита Президента Республики Польша Бронислава Коморовского в Украину.

Скульптура была изготовлена ​​и перевезена в Киев к 200-летию со дня рождения поэта в 2009 году. До 2012 года памятник хранился на территории Киевского творческо-производственного комбината «Художник».

Для установки памятника Киевская городская государственная администрация выделила участок по ул. Большая Васильковская, 75 (рядом с костелом Св. Николая).