В Киеве открыли памятник польскому поэту (фото)

03:25, 21 сентября 2012
Разное
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В столице Украины состоялось открытие памятника великому польскому поэту Юлиушу Словацкому.

Министр культуры Украины Михаил Кулиняк и министр культуры и национального наследия Республики Польша Богдан Здроевский на официальной церемонии открытия памятника Юлиушу Словацкому в Киеве, 20 сентября 2012 г.

Монумент выдающемуся поляку открыли министр культуры Украины Михаил Кулиняк, министр культуры и национального наследия Республики Польша Богдан Здроевский. Автор памятника - польский скульптор Станислав Радванский, архитектор - Андрей Даниленко (Украина).

Открытие монумента состоялось в рамках государственного визита Президента Республики Польша Бронислава Коморовского в Украину.

Скульптура была изготовлена ​​и перевезена в Киев к 200-летию со дня рождения поэта в 2009 году. До 2012 года памятник хранился на территории Киевского творческо-производственного комбината «Художник».

Памятник Юлиушу Словацкому в Киеве установлен рядом с Николаевским костелом

Для установки памятника Киевская городская государственная администрация выделила участок по ул. Большая Васильковская, 75 (рядом с костелом Св. Николая).

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