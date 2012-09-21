В Киеве открыли памятник польскому поэту (фото)
В столице Украины состоялось открытие памятника великому польскому поэту Юлиушу Словацкому.
Монумент выдающемуся поляку открыли министр культуры Украины Михаил Кулиняк, министр культуры и национального наследия Республики Польша Богдан Здроевский. Автор памятника - польский скульптор Станислав Радванский, архитектор - Андрей Даниленко (Украина).
Открытие монумента состоялось в рамках государственного визита Президента Республики Польша Бронислава Коморовского в Украину.
Скульптура была изготовлена и перевезена в Киев к 200-летию со дня рождения поэта в 2009 году. До 2012 года памятник хранился на территории Киевского творческо-производственного комбината «Художник».
Для установки памятника Киевская городская государственная администрация выделила участок по ул. Большая Васильковская, 75 (рядом с костелом Св. Николая).