Каток упал в кювет и раздавил водителя

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении Госгорпромнадзора в Львовской области, теруправление проведет расследование несчастного случая, который произошел с работником ООО “Онур конструкцион интернешл” 17 сентября около 15.20.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Львовской области, несчастный случай произошел в селе Твиржа Мостиского района Львовской области.

По данным милиции, разнорабочий фирмы „Онур”, житель города Пустомиты, управляя катком, не справился с управлением, и каток съехал в кювет, где перевернулся и придавил самого водителя.

Мужчина был доставлен в реанимационное отделение Судововишнянской городской больницы. Ему диагностировали множественные переломы, разрыв мочевого пузыря. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, врачам не удалось спасти жизнь пострадавшего.