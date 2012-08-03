При лобовом столкновении двух Жигулей погибли 4 человека

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека и 2 человека пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Красноградскую городскую больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Все за сутки в Украине зафиксировано сто ДТП, во время которых погибло 11 человек. С начала года в Украине в ДТП погибли 2459 людей.