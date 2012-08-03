При лобовом столкновении двух Жигулей погибли 4 человека
09:16, 03 августа 2012Разное
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Недалеко от с. Украинка Красноградского района Харьковской области на автодороге Харьков-Симферополь, водитель легкового автомобиля „ВАЗ-2110” выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем „ВАЗ-2106”.
В ДТП погибли 4 человека
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека и 2 человека пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Красноградскую городскую больницу.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Все за сутки в Украине зафиксировано сто ДТП, во время которых погибло 11 человек. С начала года в Украине в ДТП погибли 2459 людей.
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