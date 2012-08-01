Замначальника ГАИ объясняет: инспектора можно снимать, если он не против

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

По словам В.Резникова, согласно проведенному ГАИ анализу, в Украине насчитывается 1143 места концентрации ДТП, на которых нужно усилить контроль, или физическим присутствием работника ГАИ, или установив специальные системы фотофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Как отметил В.Резников, он лично выступает за введение фотофиксации ДТП, поскольку таким образом нарушитель не сможет избежать ответственности.

«С камерой не договоришься, камере взятку не дашь, нарушил – плати штраф», - отметил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции.

Он подчеркнул, что для этого необходимо установить такую современную технику, в работу которой никто не сможет вмешаться.

По словам В.Резникова, государство самостоятельно не сможет из-за нехватки средств установить такое количество соответствующих систем, однако это можно сделать за счет инвесторов из тех компаний, которые изготовляют подобные системы, и такие предложения уже поступали, но решить такой вопрос должна Верховная Рада или Кабинет министров, используя свои полномочия.

Другим препятствием для введения фотофиксации ДТП является отсутствие законодательной базы, хотя соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.