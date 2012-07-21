Водитель комбайна погиб, выпав из кабины

Об этом сообщает пресс-служба Теруправления МЧС в Винницкой области.

46-летний мужчина во время разворота комбайна «КЛААС» допустил его опрокидывание, вследствие чего выпал из кабины и получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Подробности трагедии выясняют правоохранители.