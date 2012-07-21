Водитель комбайна погиб, выпав из кабины
01:01, 21 июля 2012Разное
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Житель с. Павловка Погребищенского района Винницкой области погиб вследствие опрокидывания комбайна.
Об этом сообщает пресс-служба Теруправления МЧС в Винницкой области.
46-летний мужчина во время разворота комбайна «КЛААС» допустил его опрокидывание, вследствие чего выпал из кабины и получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Подробности трагедии выясняют правоохранители.
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