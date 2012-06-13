Матч Украина-Франция будет судить арбитр, удаливший Шевченко (фото)

Бьорн Кейперс судил уже на этом чемпионате Европы матч группы С между сборными Хорватии и Ирландии, который хорваты выиграли со счетом 3:1. В этой встрече было несколько решений арбитров, вызвавших дискуссии, в частности, по второму голу в ворота ирландцев.



39-летний Кейперс - арбитр ФИФА с 2006 года. В августе 2011-го обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между "Барселоной" и "Порту". Помимо игр чемпионата Голландии и Лиги чемпионов, он работал на матчах Лиги Европы, клубного чемпионата мира, отборочного турнира ЧМ-2010.



В четвертьфинальном матче Лиги Европы "Динамо" (Киев) – Брага (1:1) 7 апреля 2011 г. Кейперс удалил с поля нападающего киевской команды Андрея Шевченко, предъявив ему вторую желтую карточку за удар по воротам после свистка. Это удаление стало первым в карьере капитана сборной Украины.