Седой лис Азаров ошибся в семь раз!

Реплика

Зажатый в угол амбициозными журналистами ТСН, министр финансов Азаров выдавил из себя, что на медицинское обслуживание нардепов в бюджете-2008 предусмотрено 40 миллионов гривен.

Посмотрим теперь на предлагаемые коалицией расходы бюджета-2008 и не поленимся систематизировать те, которые имеют непосредственное отношение к станционарно-амбулаторно-санаторному обслуживанию слуг народа:

* Финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами Верховной Рады Украины - 58 миллионов гривен

* Стационарное медицинское обслуживание народных депутатов Украины и руководящего состава органов государственной власти - 116 миллионов гривен

* Поликлиническо-амбулаторное обслуживание народных депутатов Украины и руководящего состава органов государственной власти - 105 миллионов гривен

В итоге имеем 279 миллионов гривен - и все это идет под общим названием "охрана здоровья населения", то есть как забота о нас с Вами. 279 миллионов гривен - это лишь те статьи бюджета, которые непосредственно касаются медицинского обслуживания парламентариев, а в теле бюджета довольно много других "заначек" .

Может ли Николай Янович со своим цепким умом и феноменальной, как говорят, памятью, ошибиться сразу в семь раз? Вопрос риторический.

Меня удивляет не избирательность седого лиса. Меня удивляет то, что мы до сих пор можем прочитать бюджет и ознакомиться с некоторыми (не всеми) цифрами на сайте Верховной Рады, откуда, в конечном итоге, и взяты эти данные.

Станислав Голубенко, г. Киев