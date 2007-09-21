В Киеве женщина бросилась под поезд метро: ей отрезало руку

Сегодня в Киеве на 9 минут – с 12.02 до 12.11 - приостанавливалось движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии метрополитена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, по данным двух очевидцев, женщина (1959 г.р.) сама бросилась под поезд метро на станции “Почтовая площадь” (в направлении станции “Майдан Незалежности”). Когда машинисту удалось остановить поезд, женщина уже была между 1-м и 2-м вагонами. Ей отрезало кисть левой руки.

По информации метрополитена, в 12.35 по вызову прибыла «скорая помощь». Женщина была госпитализирована.

Как установлено, травмированная – жительница села Новоселки Киево-Святошинского района Киевской области.