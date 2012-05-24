Священник смертельно травмировал школьницу

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, водитель сбил девочку, когда она переходила дорогу, следуя к школьному автобусу. Трагедия произошла на глазах у матери девочки утром 22 мая.

Очевидцы произошедшего утверждают, что автомобилем, совершившим наезд на ребенка, управлял священнослужитель одного из сел Новоселицкого района.

В то же время в своем ежедневном отчете (за 22.05.12), размещенном на официальном сайте УМВДУ, сначала не сообщалось об этом происшествии. Только после обеда 23 мая, когда об этом написали местные сайты, пресс-служба УГАИ УМВд распространила официальный пресс-релиз по поводу данного события.

В сообщении, в частности, отмечается, что в Новоселице 22 мая в 07.20 в ДТП была смертельно травмирована ученица второго класса.

Водитель автомобиль ВАЗ-21099, двигаясь по улице Центральной в направлении из Черновцов в Новоселицу, у дома №186 совершил наезд на малолетнего пешехода - девочку, которая переходила проезжую часть за пределами пешеходного перехода.

Установлено, что за рулем автомобиля находился житель села Магала 1978 г. р. Потерпевшая - ученица 2-го класса Новоселицкой гимназии.

Девочка была доставлена в Новоселицкую центральную районную больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.