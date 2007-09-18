В лобовом столкновении двух авто погиб прапорщик ГАИ

В Херсонской области на 5 км трассы Новая Каховка - Скадовск в дорожно-транспортном происшествии погиб прапорщик ГАИ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в дежурной части областного ГАИ, лобовое столкновение двух автомобилей, за рулем одного из которых находился работник милиции, произошло 17 сентября в 19.30. Водитель второго автомобиля, такси, остался жив.

По информации ГАИ, их сотрудник не находился на посту, а ехал домой, сменившись после дежурства. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель такси, который выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение. Другие обстоятельства ДТП выясняются.