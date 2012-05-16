Жена Ахметова серьезно задумалась о будущем? (фото)

Такое предположение, сообщает LB.ua, можно сделать из письма, замеченного в парламенте в руках у нардепа от ПР Юрия Воропаева.

«Уважаемая Лилия Николаевна! Вы должны провести за пределами Великобритании не более 450 дней за полные пять лет до подачи заявления на получение гражданства (т.е. 450 дней начинают учитываться с сентября 2009 г., если подача документов на получение гражданства будет в сентябре 2014 г.). При этом допускается превышение указанного 450-дневного срока, при наличии уважительных причин и данное превышение рассматривается в индивидуальном порядке», – говорится в письме.



Кроме прочего в письме указывается, что период с сентября 2013-го по сентябрь 2014-го – крайний срок для подачи документов на получение гражданства.



Автор письма, Наталья Муктан – депутат Донецкого облсовета, юрист компании «Воропаев и партнеры», которой Юрий Воропаев руководил до своего избрания в Раду в 2006-м. До момента основания собственной компании (в 2003-м), он возглавлял юридический департамент СКМ.



Оба сына Рината Ахметова, замечает издание, учатся в Великобритании. Супругу Ахметова зовут Лилия Николаевна.



В адвокатской компании «Воропаев и партнеры» от официальных комментариев на данную тему отказались. Сам Юрий Воропаев, в ответ на просьбу пояснить: продолжает ли он заниматься адвокатской практикой, будучи народным депутатом, или эпизод с письмом обусловлен чем-то иным – ответил отказом.



