Стивен Сигал инкогнито побывал в детском доме под Киевом (фоторепортаж)

Сегодня, 15 сентября, нашеукраинец Юрий Стець (53 номер в избирательном списке Блока) поехал посетить детский дом. "У меня традиция каждій год в этот день приезжать к детям в разные заведения и просто от имени журналистов, друзей и семьи делать подарки”, - объяснил он. В этом году Юрий посетил детский дом “Родина” в городе Боярка Киевской области, где воспитываются около 60 детей разного возраста из неблагополучных семей. И еще на пороге директор детского дома сообщила ему: “А у нас в гостях сегодня голливудская звезда..."

Вскоре стало ясно, что киевские гости случайно раскрыли инкогнито Стивена Сигала, который находится в Украине, не давая ни одной пресс-конференции.

Стивен Сигал приехал к детям с телевизором и игрушками. Все подарки детям он отдавал лично.

А от Юрия Стеця в этот день дети получили сладости и книжки издательства “А-ба-ба-га-ла-ма-га”, которое возглавляет Иван Малкович.

Также Юрий Стець привез к детям клоунов, представление от которых дети смотрели вместе с ним и Сигалом.

“Каждый человек, считающий свою жизнь счатливой, должен поделиться своей долей счастья с другим человеком, - сказал Юрий Стець, обращаясь к детям и воспитателям. - Я рад, что о наших украинских детях заботятся не только украинские политики и люди бизнеса, но приезжают и гости из других стран. Я рад, увидев сегодня в этом детском доме Стивена Сигала. Мне очень приятно, что известный голливудский актер занимается благотворительностью в Украине”.

Юрий Стець пообещал, что эта инициатива журналистов 5-го канала не первая и не последняя. “Это не первый и не последние детский дом, который мы посетим”.

Фото с сайта "Разом"