Начались всеукраинские соревнования по спортивной ловле карпа
23:21, 28 апреля 2012Разное
1210 0
В Житомирской области открылись всеукраинские соревнования по спортивной ловле карпа «Премиум Карп - 2012».
Как передает корреспондент УНИАН, соревнования будут продолжаться до 2 мая на водоеме «Хутор» в селе Быстреевка Ружинского района.
Участие в открытии соревнований приняли руководители областной и районной власти, местные жители.
Соревнования будут проходить на протяжении 4 суток в режиме non-stop.
В лове карпа примут участие 13 команд из 13 областей Украины.
Победители получат денежные призы, медали и подарки от спонсоров.
Также предусмотрены призы за первую зачетную рыбу и самого большего карпа.
Организатором соревнований по спортивной ловле карпа «Премиум Карп - 2012» выступил Казатинский рыболовный клуб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter