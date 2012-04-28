Начались всеукраинские соревнования по спортивной ловле карпа

Как передает корреспондент УНИАН, соревнования будут продолжаться до 2 мая на водоеме «Хутор» в селе Быстреевка Ружинского района.

Участие в открытии соревнований приняли руководители областной и районной власти, местные жители.

Соревнования будут проходить на протяжении 4 суток в режиме non-stop.

В лове карпа примут участие 13 команд из 13 областей Украины.

Победители получат денежные призы, медали и подарки от спонсоров.

Также предусмотрены призы за первую зачетную рыбу и самого большего карпа.

Организатором соревнований по спортивной ловле карпа «Премиум Карп - 2012» выступил Казатинский рыболовный клуб.