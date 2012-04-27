Взрывы в Днепропетровске: российский принцип долгожительства власти опробуется на Украине

Взрывы в Днепропетровске (стоит также вспомнить подобное в Запорожье и Макеевке), которые потрясли страну, ярко свидетельствуют, что построенная правящей командой вертикаль власти, основанная на грязных деньгах промышленно-финансовых групп, - катастрофа. Апробацией в Украине российских технологий отвлечения общества от всего, что происходит в стране, «верхи» надеются удержаться в своих креслах и сбить точку кипения в массах. Но народ осознает с каждым днем все отчетливее, что власть свое отжила. Ее методы управления страной – усиление фискального давления, рост цен, падение благосостояния, а самое главное – уничтожение цивилизованных демократических основ, политические репрессии и рейдерские атаки на приглянувшиеся предприятия. Как результат – массовые акции протеста.

Одна из них проходила в этот же день в Киеве. Ее спровоцировала сама «донецкая семья». Избиение Тимошенко стало последней каплей масла в огонь негодования. С этим власть, как принято говорить на определенном сленге, прокололась. Новый скандал вокруг экс-премьера не мог не спровоцировать серьезные проблемы как внутри страны, так и на международном уровне. Не помог и видеоролик с участием лже-Тимошенко и лже-Власенко, который вызвал бурю негодования среди украинцев. Что дальше? А Дальше последовала реакция Европейского Союза, США и даже России.

Вполне логично – в создавшихся условиях правящая команда должна была действовать, причем очень быстро, дабы «потушить» пожар, итогом которого может стать полное неповиновение «низов». Вот и нашелся выход – «теракт». Теплые места отвоевали четырьмя взрывами, в результате которых пострадали 27 человек. Не велика ли цена? Причем сразу последовало заявление главы Минюста Лавриновича, что оснований для введение чрезвычайного положения в Украине в связи со взрывами в Днепропетровске нет. Конечно, нет. А «деликатность» организации теракта дает повод задуматься, как четко отработано все. Заряды настолько малы, что погибших нет. Но есть повод для «серьезных» действий. Еще есть прецедент поговорить о классе украинских правозащитников. Ведь не зря прошло в СМИ, что взрывов должно было быть 9. А состоялись только 4. Значит, стражи порядка «напугали» террористов.

Но откуда у них такой интерес к Украине? Разве за 20 лет независимости Украина стала продвигать ультроимпериалистическую политику в отношении неукраинцев, разве в Украине продуцируется неадекватное настроение в отношении мусульманских республик? Так почему в Украине гремят взрывы? На вопрос ответит, видимо, созданный оперативный штаб с участием сотрудников прокуратуры, СБУ, МВД и МЧС. Как принято говорить, им «предпринимаются все необходимые оперативно-следственные действия для установления и задержания виновных лиц».

И их, конечно же, задержат. Как это было в Беларуси. И накажут… А Россия в этом поможет, ведь у нее большой опыт в этой сфере политтехнологий. МИД РФ уже предложил «спасательный круг». По сегодняшний день терроризм находился на службе клана Владимира Путина, который более десятка лет продолжает править Россией. Скорее всего, украинская власть решила перенять принцип долгожительства. Но, хочется верить, что на этот раз «российский метод» может обернуться против нее.

Нина Сорока