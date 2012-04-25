То, что заключенную Юлию Тимошенко, политика, за которого на последних президентских выборах проголосовали миллионы избирателей, «били, или избивали», - медицинский факт. Об этом официально заявила омбудсмен Нина Карпачева.

А власть, включая высших должностных лиц государства, утверждала обратное.

То есть, власть врала, обманывала. А «провокация» - это правда! И сама Юлия Тимошенко вовсе не почитательница писателя Леопольда фон Захер-Мазоха.

Представим, читатель, что может чувствовать больная женщина, заключенная, когда три здоровых мужика «с железными руками» наносят удары в живот? Можно лишь вообразить крик, мучительные стоны униженного, раздавленного человека!

«Люди с уголовной внешности с погонами майоров» нанесли непоправимый урон, нет, не авторитету власти конкретных чиновников. А более важным вещам.

Здесь можно процитировать отца-основателя США Джорджа Вашингтона. «Впечатление от правосудия, эффективность его выполнения – это фундамент нашего общества, на котором держится правительство, стабильность ее политической системы», - писал великий американец.

Избиение Юлии Тимошенко – более чем преступление, это ошибка.

Ибо ничем неоправданное, противозаконное насилие над политическим оппонентом является политической ошибкой.

Судя по тому, что вокруг темы «избиения» сплотилась власть, называя «письмо из тюрьмы» (кстати, совсем как у Ленина) провокацией, можно предположить, что эти люди сделали фальстарт, объявив начало избирательной парламентской компании.

Представим самый трагический сценарий. Замученная тюремными сатрапами несгибаемая Юлия Владимировна (после избиения) становится инвалидом.

Никаких выборов парламента, естественно, не будет. В этом «заграница нам поможет».

А если и будут, то «лежанка» будет стоять не в тесной клетке неподкупного украинского суда, а в сессионном зале Верховной Рады. А на ней, как обычно, с косой на голове, будет лежать народный депутат Юлия Тимошенко, и руководить объединенной оппозицией.

А представьте, если с заключенной Ю.В.Тимошенко в тюрьме случиться непоправимое?

Как известно, сравнение не есть довод. В римском праве это звучит так: omne similt claudicate. То есть всякое сравнение хромает, всякое сравнение однобоко.

Но, все-таки, об исторических параллелях. Надо помнить, что самые фанатичные люди (больные, сотворившие себе кумира) – это homo politik. То есть граждане нашей страны (2-3 процента избирателей), для которых политика и ее актеры являются страстью, точнее – пороком, большими, например, чем сексуальная или гастрономическая.

Вот и найдется тот фанат с горящими глазами, кто пожелает восстановить «поруганную честь любимого лидера» очень громким способом.

Как не вспомнить юную Веру Засулич, которая стреляла в генерала Трепова, который приказал высечь заключенного за того, что тот шапку не снял перед градоначальником Санкт-Петербурга.

Или идейную эсерку Фани Каплан, стрелявшую в вождя мировой революции Владимира Ленина «за измену делу революции»...

Но интересно, что по этому поводу (нет, я не о женщинах из далекого прошлого с пистолетами, а «ударах по животу» заключенной Тимошенко) думает наш министр юстиции господин Лавринович?

Унижать человека не есть хорошо и в нравственном, и в правовом отношении.

А генеральному прокурору господину Пшонке не кажется, что бить заключенных нельзя?

Сей господин прекрасно знает, что достоинство человеку принадлежит от рождения. Оно неотчуждаемо и непередаваемо.

Политика, как писал Аристотель, может сделать все! Но, странным образом, вместо того, чтобы из безусловного политического лидера оппозиции, харизматического политика сделать аутсайдера (речь идет о Юлии Тимошенко) власть своими руками и всеми имеющими средствами лепит с нее Жанну Д’Арк в терновом венке, несущую мифический крест надежд на лучшую жизнь.

В народе говорят так: «Ну, если Юльку бьют, что же они в тюрьмах делают с остальными?»

Представляете, читатель? Сидит в тюрьме, а с первых страниц газет, с обложек глянцевых журналов «не слазит»! Это надо же такой роскошный подарок сделать своему политическому противнику!

Короче, Эсерка Фани Каплан вместе с Верой Засулич с наганом в руках уже ходят по Хрещатику.

Виктор Тимошенко