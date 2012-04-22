На стихийных мусорных свалках установили видео

В Черкассах установили видеонаблюдение на стихийных мусорных свалках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, по результатам видеонаблюдения составлено 20 протоколов об административных нарушениях на граждан, которые создают стихийные мусорные свалки, выбрасывая мусор по обе стороны дорог, на тротуарах и в лесных просеках.

По словам директора департамента муниципальной инспекции Черкасского горисполкома Ольги Швец, на улицах Черкасс, где постоянно фиксируются стихийные свалки, установлено пять комплектов видеокамер. Все камеры оборудованы системой отдаленного доступа к видеорегистратору, то есть, вся информация подается на компьютеры инспекторов муниципальной инспекции, которые просматривает видеоматериал в режиме реального времени.