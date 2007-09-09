Теннисистки Жюстин Энен и Светлана Кузнецова играют финал US Open (18 фото)

Первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису, который проходит на кортах Нью-Йорка. В субботу в финале она переиграла россиянку Светлану Кузнецову - 6:1, 6:3. Жюстин второй раз выигрывает US Open, повторив успех 2003 года.

Фото AP и Reuters