Теннисистки Жюстин Энен и Светлана Кузнецова играют финал US Open (18 фото)
13:16, 09 сентября 2007Разное
1116
Бельгийка - победительница этого года
Первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису, который проходит на кортах Нью-Йорка. В субботу в финале она переиграла россиянку Светлану Кузнецову - 6:1, 6:3. Жюстин второй раз выигрывает US Open, повторив успех 2003 года.
|Жюстин Энен (Justine Henin)
|Светлана Кузнецова
|Тренер Жюстин - Карло Родригес
Фото AP и Reuters
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter