Теннисистки Жюстин Энен и Светлана Кузнецова играют финал US Open (18 фото)

13:16, 09 сентября 2007
Разное
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Бельгийка - победительница этого года

Первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису, который проходит на кортах Нью-Йорка. В субботу в финале она переиграла россиянку Светлану Кузнецову - 6:1, 6:3. Жюстин второй раз выигрывает US Open, повторив успех 2003 года. 

Жюстин Энен (Justine Henin)
Светлана Кузнецова

Тренер Карло Родригес

... с соперницей по финалу россиянкой Светланой Кузнецовой

Фото AP и Reuters

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