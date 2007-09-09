Индейцы племени Мака охотились на кита с пулеметом

Представители американского природоохранного ведомства пытаются спасли калифорнийского серого кита, который едва пережил встречу с индейцами племени Мака. Как сообщает Associated Press, пятеро представителей этого племени сначала всадили в животное гарпун, а затем выпустили в него несколько очередей из пулемета 50-го калибра.

Вокруг дрейфующего полуживого кита создана зона безопасности радиусом в один километр, куда сейчас никого не пускают. По последней информации, животное пытается отплыть подальше от берега в сторону открытого моря.

Катера береговой охраны настигли лодку охотников, все пятеро индейцев задержаны, однако обвинения им пока не предъявлены.

Согласно законам штата Вашингтон, где произошел инцидент, индейцы имеют право на добычу пяти китов ежегодно, однако разрешения на вылов очередного кита они получить не успели.

Местные власти намерены возбудить уголовное дело по факту незаконной охоты.