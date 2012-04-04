В Киеве водитель Лексуса на глазах у свидетелей жестоко избил прохожего

Об этом УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве Игорь Михалко.

“Вчера в 17.50 по адресу Леси Украинки, 24 переходил дорогу мужчина 1987 года рождения, по тротуару ехал автомобиль. Между этим мужчиной и водителем авто возник спор, который перерос в конфликт. Водитель этого авто вышел, и нанес несколько ударов этому гражданину. В результате была вызвана милиция”, - сказал И.Михалко.

Он не назвал фамилий участников конфликта и марку автомобиля.

По словам И.Михалко, проводится проверка для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

В то же время И.Михалко отметил, что не владеет информацией, где в данный момент находится пострадавший.

*** Сегодня в Facebook была создана рабочая группа относительно этого инцидента, где сообщается, что во вторник, 3 апреля, около 17.50 журналист Андрей Пясецкий и его товарищ Дмитрий “подошли к перекрестку на бульваре Леси Украинки и улицы Щорса с противоположной от McDonald`s стороны, на пешеходном переходе уже достаточно много людей ожидали зеленого сигнала светофора. Андрей и Дмитрий оказались в задних рядах. В этот момент по тротуару со стороны Леси Украинки в том же направлении на людей сзади вылетел паркетник Lexus (номера АА2273ВР, тонированные окна и фары), резко затормозив и фактически упершись бампером в тех пешеходов, которые стояли сзади. В этот момент загорелся зеленый и люди пошли вперед, Дмитрий немного опередил Андрея и уже обернувшись на крики сзади, увидел, что неизвестный, зажав одной рукой голову Андрея наносит ему несколько ударов. Это происходило на зебре в двух метрах от тротуара, где стоял Lexus. После этого (очень быстро) водитель сел в Lexus, съехал на тротуар и рванул по улице Щорса. Описание нападающего - около 35 лет, атлетическое телосложение (накачанный), волосы русые, короткие. В этот момент Андрей лежал на зебре и вокруг него уже собирались люди”.