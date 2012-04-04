Волк забежал в село и покусал трех жителей

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН по телефону помощник начальника крымского управления МЧС Владимир Иванов.

«По словам людей, вечером 2 апреля волк гулял по селу и бросился на них», - сказал В.Иванов.

В результате нападения зверя у одного мужчины рана руки, у второго - ноги, у женщины - раны предплечья и кисти руки.

Жители Пятихатки застрелили волка.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По результатам анализов бешенство у людей не выявили. Медики оценивают состояние раненых как удовлетворительное.

Труп волка отправили в Симферополь в лабораторию ветеринарной медицины для исследования на бешенство.