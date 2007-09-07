Для любителей Полтавской битвы построят новые 4-звёздные гостиницы

Депутаты Полтавского областного совета обратились к правительству и Верховной Раде Украины с просьбой принять постановление и на государственном уровне отметить 300-летие Полтавской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего обращения проголосовали 59 депутатов из 70, присутствующих в зале.

В обращении, в частности, отмечается, что Полтавским горисполкомом разработаны мероприятия по празднованию 300-летия Полтавской битвы, подготовлены документы для получения субвенции из госбюджета на проведение праздника.

«Однако времени на реализацию запланированных мероприятий остается не так уж и много. Нам нужна поддержка руководства страны. Принятым обращением мы планируем найти финансовую поддержку для празднования этого события в правительстве», - заявил депутат облсовета Дмитрий ХРИСТОВ.

Полтавский городской совет намерен привлечь около 100 млн. грн. инвестиций для проведения празднования 300-летия Полтавской битвы до 2009 года. Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ заявлял, что «Полтава станет туристическим центром благодаря празднованию 300-летия Полтавской битвы».

По словам мэра, к 300-летию Полтавской битвы планируется проведение международной научной конференции с участием представителей Швеции, Германии, России, Белоруссии, также будет издана историческая монография.

Для приема гостей (и, в дальнейшем, туристов) запланировано строительство новых четырехзвездочных гостиниц.

Возможно, в Полтаве будут воздвигнуты памятники погибшим украинским казакам – участникам Полтавской битвы, гетману Ивану Мазепе и шведскому королю Карлу ХІІ.