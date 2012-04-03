На брошенной промбазе нашли большой склад боеприпасов
01:45, 03 апреля 2012Разное
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В Никополе Днепропетровской области местные жители обнаружили на заброшенной промышленной базе, расположенной на улице 8 Марта, большой склад боеприпасов времен Второй мировой войны.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, на месте события найдены семнадцать 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, пять 125-миллиметровых артснарядов, 459 единиц 120-миллиметровых минометных мин и 200 других боеприпасов.
Место находки ограждено и охраняется сотрудниками МВД. Подана заявка группе пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ МЧС Украины в Днепропетровской области на уничтожение склада боеприпасов.
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