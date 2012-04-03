На брошенной промбазе нашли большой склад боеприпасов

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, на месте события найдены семнадцать 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, пять 125-миллиметровых артснарядов, 459 единиц 120-миллиметровых минометных мин и 200 других боеприпасов.

Место находки ограждено и охраняется сотрудниками МВД. Подана заявка группе пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ МЧС Украины в Днепропетровской области на уничтожение склада боеприпасов.