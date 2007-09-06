Киев. Стадион "Динамо"( 4 сентября). Звезды итальянской эстрады и украинская сборная сыграли благотворительный матч, организованный Фондом «3000» Екатерины Ющенко для сбора средств на «Детскую больницу будущего». За Украину выступали Шевченко, Блохин, Беланов, Лужный, Михайличенко, Игорь Суркис, а также Владимир Кличко, Александр Пономарев, Святослав Вакарчук, Савик Шустер, Сергей Бубка. Им противостояли звезды итальянской эстрады: Джанни Моранди, Николо Фаби, Лука Барбаросса. Итальянцев усилили футболистами Себастьяно Росси, Марко Симоне, легионером-хорватом Звонимиром Бобаном, бразильцем Леонардо и другими. Гостям также «сдали в аренду» нашего Андрея Гусина. Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу маленьких пациентов будущей больницы.

Репортаж " Кличко бил ногами, а Шустер провел свою лучшую передачу" читайте здесь

Фото Михаила Маркива, Валерия Соловьева, Анатолия Кизлова / УНИАН