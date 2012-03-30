Проспект Бажана в Киеве частично перекроют

Как сообщает пресс-служба предприятия, 31 марта дорожная техника будет работать на улицах: Конева, Китаевская, Ягодная, Метрологическая, Лебедева, Пуховская, Строителей, Приречная, Суворова, Грушевского, Волошская, Чернобыльская, Ирпенская, Островского, Баггоутовская, на Русановскойй набережной и Набережном шоссе.1 апреля ремонтные работы будут выполнять на улицах Березняковская, Северная, П.Лумумбы, Тверская, Генерала Наумова, Островского, О.Шмидта.

2 апреля техника будет работать на улицах Конева, Китаевская, Лятошинского, Ломоносова, Малая Китаевская, Березняковская, Северная, Подвысоцкого, Билокур, Волошская, Чернобыльская, Ирпенская, Ереванская, Курская, Искровская, Петровского, О.Шмидта.

Во время выполнения работ движение автотранспорта ограничиваться не будет. В местах проведения ремонта будет выставляться прицеп безопасности с сигнальным оборудованием.

Вместе с тем, на проспекте Бажана, в связи с реконструкцией, предусмотрено частичное ограничение движения автотранспорта. Во время закрытия части проспекта в направлении Южного моста будут выделены две встречные полосы для проезда в этом направлении и обратно. Полностью перекрываться движение автотранспорта на проспекте Бажана не будет.