Сыроедение и вегетарианство внесли в список психических расстройств

Всемирная организация здравоохранения расширила список расстройств и психических заболеваний, подлежащих лечению врачом-психиатором, сыроедением и вегетарианством, они включены в группу расстройства привычек и влечений F63.8, сообщает «Голос России».

Одним из аргументов в решении причислить эти диеты к заболеванию для врачей стало известие, что в Испании в городе Малага семья сыроедов довела своих детей до комы строгой диетой, спасти детей едва удалось благодаря вовремя вызвавшим скорую соседям. Родители детей были отправлены на принудительное лечение в психиатрическую клинику и лишены права видеться с детьми.

Подобные случаи были и в России. Так, в Оренбурге сразу у двух семей-сыроедов органы опеки были вынуждены забрать детей в детский дом. Причиной тому послужила крайняя степень истощения малышей, рацион которых состоял исключительно из растительной пищи.

Однако Американская ассоциация диетологов не разделяет такого радикального мнения ВОЗ, поскольку при правильно сбалансированной диете вегетарианство может принести пользу для здоровья и дать организму все необходимые элементы.

Как о психическом расстройстве давно говорят об орторексии. Так называется патологическая страсть к здоровому образу жизни, когда поддавшийся ей человек переступает рамки разумного.

Вместе с тем, портал «Медвести» отмечает, что в прошлом году в новый реестр болезней была внесена любовь под шифром F63.9. А гомосексуализм был исключен из списка психических расстройств.