20 га сгоревшего реликтового леса придётся пересаживать

В результате пожара в Алупкинском лесничестве Ялтинского горно-лесного природного заповедника 50 гектаров леса выгорели по низу, а 20 гектаров поражены верховым пожаром. Об этом заявил председатель Республиканского комитета АРК по лесному и охотничьему хозяйству Игорь КАЦАЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров автономии.

По словам главы Рескомлеса АРК, кварталы леса, «пораженные низовым пожаром», могут быть вскоре полностью восстановлены, поскольку деревья на них практически не поражены.

Однако на 20 гектарах леса, выгоревшего по верху, Рескомлес автономии планирует возобновить насаждения путем высадки новых деревьев.

По словам главы МЧС Украины Нестор ШУФРИЧА, в связи с тем, что горит реликтовый лес, пожарные бригады избрали новую тактику борьбы с огнем. «Раньше мы выводили огонь на место, где можно применить технику, и там уже его тушили. Но здесь для того, чтобы спасти реликтовый лес, мы тушим огонь самолетом и вертолетами там, где он возникает, и при помощи техники и людей пытаемся не давать ему распространяться вширь», - цитирует слова министра пресс-служба крымского правительства.