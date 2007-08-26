Установлен памятник на могиле Евгения Кучеревского (4 фото)

18:38, 26 августа 2007
Разное
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Сегодня год со дня гибели тренера

Под руководством Е.Кучеревского футбольный клуб "Днепр" (Днепропетровск) добился высших наград в своей истории – в 1988-м году выиграл чемпионат СССР, в 1989-м – кубок СССР, а также вышел в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов УЕФА. В разные годы Е.Кучеревский тренировал юношескую и олимпийскую сборные России, волгоградский "Ротор" и московский Торпедо-ЗиЛ.

26 августа 2006 г. "мерседес", в котором находился Е.Кучеревский, при повороте на перекрестке улиц Воронцова и Ростовской в Днепропетровске столкнулся с КамАЗом.

Памятник заслуженному тренеру СССР и Украины по футболу Евгению Мефодиевичу Кучеревскому на Запорожском кладбище в Днепропетровске, в воскресенье, 26 августа 2007 г. В этот день состоялось открытие памятника. Скульптурная композиция установлена на могиле. В последние годы жизни он был тренером ФК ”Днепр” (Днепропетровск). Евгений Кучеревский погиб 26 августа 2006 г. в автокатастрофе. Фото Сергея Исаева / УНИАН

Жена заслуженного тренера СССР и Украины по футболу Евгения Кучеревского Тамара Кучеревска, в центре, на Запорожском кладбище в Днепропетровске, в воскресенье, 26 августа 2007 г. В этот день состоялось открытие памятника Евгению Мефодиевичу Кучеревскому, скульптурная композиция была установлена на могиле тренера. Евгений Кучеревский погиб 26 августа 2006 г. в автокатастрофе. Фото Евгения Арсеньева / УНИАН

Фото Сергея Исаева и Евгения Арсеньева / УНИАН

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