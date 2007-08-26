Установлен памятник на могиле Евгения Кучеревского (4 фото)

Под руководством Е.Кучеревского футбольный клуб "Днепр" (Днепропетровск) добился высших наград в своей истории – в 1988-м году выиграл чемпионат СССР, в 1989-м – кубок СССР, а также вышел в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов УЕФА. В разные годы Е.Кучеревский тренировал юношескую и олимпийскую сборные России, волгоградский "Ротор" и московский Торпедо-ЗиЛ.

26 августа 2006 г. "мерседес", в котором находился Е.Кучеревский, при повороте на перекрестке улиц Воронцова и Ростовской в Днепропетровске столкнулся с КамАЗом.

Фото Сергея Исаева и Евгения Арсеньева / УНИАН