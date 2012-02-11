Кто вы, гаспадин Канстантинав?

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Владимир Константинов недавно заявил: «Нас сегодня больше всего раздражает, что многие министры начинают обращаться к нам на украинском языке. Мы инициировали создание рабочей группы, потому что опять пошла переписка (на украинском языке), мы снова начали откатываться назад. И восстановление этих прав будет для нас очень важной задачей».



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Уроженец Молдавской ССР, села Владимировки, В.Константинов уже около 20 лет неотделим от строительной фирмы «Консоль», где он был генеральным директором (1991-1998 гг), президентом-председателем (1998-2001 гг), а с 2001 года - председателем правления. В том же году параллельно он стал главой корпорации «Укрросбуд», а с 2004 года - ее президентом. ООО «Фирма« Консоль ЛТД» является составной частью корпорации« Укрросбуд ».



Официально В.Константинов теперь не имеет отношения к упомянутым фирм со времени избрания его председателем Верховной Рады АРК 17 марта 2010. Но почему-то за 2010 год, по оценкам одного издания, он увеличил свое состояние на 60,2 млн. до 156,6 млн. долларов и занял 89-е место в списке самых богатых людей Украины. Ну, наверное, не Украины, а «этой территории». Такие деньги ни на должности главного «законника» Крыма, ни на поле борьбы против украинского языка заработать невозможно. А где тогда? Подскажите, пожалуйста, пан-гаспадин!



Интересно, что на сайте строительной фирмы «Консоль ЛТД» о ее руководителя - ни слова. Но на сайте "Лига.Досье" все же можно увидеть имя "связанной персоны":

Заявление крымского спикера Владимира Константинова о его раздражительности от украинского языка беспрецедентно - и не потому, что он обнародовал свое эмоциональное состояние (это может быть прерогативой психоневролога или психотерапевта). Этим наглым и циничным заявлением В.Константинов не только вышел за пределы своих полномочий, а грубо нарушил Конституцию Украины.



Согласно статье 135 Конституции Украины, «нормативно-правовые акты Верховной Рады Автономной Республики Крым и решения Совета министров Автономной Республики Крым не могут противоречить Конституции и законам Украины и принимаются согласно Конституции Украины, законам Украины, актам Президента Украины и Кабинета Министров Украины и во их исполнение».



Публичная позиция политика отрицает статью 10 Основного закона, если читать его не справа налево, как Талмуд, а слева направо - как читают Библию. Вспомним решение Конституционного Суда Украины от 14 декабря 1999 года № 10-рп/99, которое толкует статью 10 Конституции Украины: «... украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т.д.) ... ». Конституционный Суд Украины установил также, что статус украинского языка как государственного полностью соответствует государствообразующей роли украинской нации, которая исторически проживает на территории Украины, составляет абсолютное большинство ее населения и дала официальное название государству. Кроме того, раздел Конституции Украины «Общие положения», в котором содержится положение об украинском языке как государственном, закрепляет основы конституционного строя в Украине.



Есть еще один документ, который нынешняя власть стыдливо (или откровенно) умалчивает. Это Указ Президента Украины от 15.02.10 г. № 161/2010 «О Концепции государственной языковой политики», обнародованный В.Ющенко за два дня до окончания каденции, 22 февраля 2010 года. «Владение украинским языком должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, - говорится в этом акте, - одно из обязательных условий для занятия соответствующих должностей. Положения Конституции Украины обязывают должностных и служебных лиц применять государственный - украинский язык как язык официального общения при выполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве и т.д. органов государственной власти, представительских и других органов Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления » .



Кстати, в конце мая 2010 года министр образования и науки Украины Д.Табачник сделал попытку ликвидировать ненавистный документ. Поскольку его полномочия не позволяли этого сделать, он обратился к новоиспеченному Президенту Украины В.Януковичу с таким письмом: «Вношу предложение об отмене Указа Президента Украины от 15 февраля 2010 г. №161/2010 «О Концепции государственной языковой политики» в связи с необходимостью продолжения разработки проекта Концепции с целью полного учета требований Конституции Украины и международно-правовых документов, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины». Но Янукович то ли не решился на такой шаг, то ли ослушался министра.



Вместо заключения



Если бы у нас был нормальный гарант соблюдения Конституции Украины, который обязан не допустить нивелирования статуса украинского языка и подрыва государственности Украины, если бы была здоровая прокуратура, то реакция на подобные «вольности» была бы мгновенной, а сам фигурант В.Константинов сильно задумался бы, заниматься ему фирмами с ограниченной ответственностью или деятельностью с неограниченной безответственностью. Но учитывая то, что этого нет и вряд ли дождемся, так и хочется произнести один, в данном контексте не провокационный лозунг: "Чемодан-вокзал-Россия (или, как вариант, с.Владимировка)».



Тарас Марусик, председатель Координационного совета по вопросам защиты украинского языка при Киевской городской организации общества «Мемориал» им. В.Стуса