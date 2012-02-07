Крымского спикера «раздражает» украинский язык в делопроизводстве

Верховная рада Крыма создала рабочую группу по мониторингу функционирования русского языка и других национальных языков автономной республики в сферах образования, культуры, фармакологии, нотариате, судопроизводстве, в деятельности правоохранительных органов, торговле, рекламе и телерадиовещании.

Речь идет о соблюдении статьи 10 Конституции Украины и статей 10-14 Конституции Крыма.

«(Раздражает) то, что многие министры начинают обращаться к нам на украинском языке... Опять пошла переписка (на украинском), опять начинаем откатываться назад», - сказал спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ журналистам сегодня после заседания президиума ВР Крыма, где была создана рабгруппа.

Он сообщил также, что парламент Крыма готовит обращение о принятии закона о языках, которое планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании в феврале.

«Пока кино в Симферополе мы не будем смотреть на русском языке, ничего хорошего не будет», - добавил В.КОНСТАНТИНОВ.