Кто боится Тимошенко? - Два Виктора, вот кто

Кто из украинцев больше всего ненавидит Юлию Тимошенко, больше всего боится ее и больше всех одержим ею?

Конечно же, это – два Виктора: Ющенко и Янукович.

Большинство украинцев имеют твердое мнение относительно прежнего премьер-министра, которая стала политическим узником, но лишь два Виктора позволили своим чувствам к ней достичь уровня психопатии.

В последние три года своего президентства, с 2006-го по 2009-й, Ющенко забыл обо всех стремлениях к реформам, которыми он, возможно, руководствовался во время Оранжевой революции, и сосредоточился почти исключительно на ссорах и атаке Тимошенко, не потеряв ни одной возможности осудить ее, независимо от того, слушала его аудитория, или ей это было неинтересно.

Я лично был свидетелем того, как он вынудил скучать две полных аудитории в Нью-Йорке своими многочасовыми атаками на Тимошенко: первая группа состояла из приблизительно 50 потенциальных американских инвесторов, которые просто хотели услышать об украинской экономике; вторая – где-то из 100 американцев украинского происхождения, которые хотели услышать об украинской культуре.

Ющенко позволил своей одержимости Юлией Тимошенко определять и, в конечном итоге, уничтожить свое президентство, и так же сегодня делает Янукович. После того, как она проиграла президентские выборы в 2010 году, она была на грани как национальный политик. Все, что должен был сделать Янукович, чтобы подтолкнуть ее в этом направлении, это просто ее игнорировать.

Вместо этого, преследуя Тимошенко, заключив ее в тюрьму в тот момент, когда он, очевидно, добивался благосклонности Европы и надеялся заключить газовое соглашение с Россией, он создал для нее этический авторитет, взорвал собственную позицию в стране и за рубежом, саботировал попытки Украины теснее интегрироваться с Европейским Союзом и дал Кремлю дополнительные причины чинить препятствия Киеву. Так же, как и другой Виктор, этот позволил своей одержимости Тимошенко определять и, в конечном итоге, уничтожить свое президентство.

Так что же происходит? Хотя в прошлом году Янукович начал подражать большинству позиций Ющенко, факт в том, что эти двое – совсем разные президенты. Ющенко, невзирая на свои многочисленные недостатки, намного более продемократичный, проукраинский и прорыночный, чем бесстыже антидемократический, антиукраинский и антирыночный Янукович.

Они – очень разные политики, причем Ющенко отдает преимущество безопасности трибуны, а Янукович – безопасности дизайнерского костюма.

Тогда почему же эти двое разных политиков разделяют страх и ненависть к Тимошенко???

Я подозреваю, что дело в том, что они – одинаковый тип человека. Они ненавидят не Тимошенко-политика, а Тимошенко - слишком сильную женщину, которая хорошо знает, что они оба, – слабаки, и соответственно к ним относится.

В конечном итоге, Ющенко знает то, как иметь дело с врагами-мужчинами. Он вынудит их скучать до смерти или, как в случае Януковича, просто заключит с ними соглашение.

Подход Януковича – еще более простой, преимущественно он предусматривает удар в челюсть. Ни один из подходов не срабатывает с Тимошенко. Она может бегать риторическими кругами вокруг Ющенко и сбить Януковича с его тяжелых ног.

Тимошенко, как сильная женщина украинской политики, разоблачила обоих как самодовольных слабаков, которыми они в действительности и являются. Когда Ющенко потерял свой привлекательный внешний вид в результате попытки отравления, которая обезобразила его лицо летом 2004 года, Тимошенко не просто превратилась в угрозу его авторитета и позиции как президента.

Она стала угрозой его мужеству и ощущению себя как любимца женщин. Более того, она не поддалась его влиянию именно потому, что она хотела того, чего он хотел не до конца: власти. И она никогда не отказывалась от борьбы за нее, пока Ющенко не терял ни одной возможности дать ей выскользать из своих рук.

Янукович же – еще более открыто неуверенный в себе мужчина, обремененный ощущением неадекватности, связанным с тем, что он хулиган, который превратился в босса. Отсюда и многословная похвальба и большие кулаки.

Отсюда – отсутствие женщин в его Кабинете министров. Когда его жена Людмила появилась на людях во время Оранжевой революции, он отреагировал на это, отправив ее в ссылку в Донецк.

Когда его политический оппонент Юля во время президентской кампании 2010 года заявила, что он - бандит и плут, он отреагировал на это, отправив ее в тюрьму. Потому не удивительно, что его главная женщина-чирлидер Анна Герман получает кучу денег за свои усилия.

Уверенные в себе политики и мужчины относились бы к Тимошенко как к той, кем она является в действительности – решительному, сильному и жесткому политику, независимо от ее пола. Но ни Ющенко, ни Янукович на это явно не способны. И это, очевидно, бесит их обоих настолько, что они скорее совершат политическое самоубийство, чем займутся рациональной политикой.

Неминуемое возвращение Тимошенко станет болезненным поражением для обоих Викторов. Когда вернется королева пчел, стоит ожидать, что они оба займутся пчеловодством на постоянной основе.

Александр Мотиль, Kyivpost