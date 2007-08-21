Объявлены «Семь чудес Украины» (список)

Сегодня состоялось объявление победителей акции «Семь чудес Украины», которая длилась девять месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, в национальном заповеднике «София Киевская» были объявлены семь самых рейтинговых объектов, определенных по результатам Интернет-опроса и опроса экспертов.

Победителями стали: заповедник «Камянец» (Каменец-Подольский, Хмельницкая область), Киево-Печерская Лавра (г. Киев), парк «Софиевка» (г. Умань Черкасской области), заповедник «София Киевская» (г. Киев), Херсонес Таврический (г. Севастополь), Хотинская крепость (Хотин Черновицкой области), заповедник «Хортица» (Запорожье).

Специальных отличий также удостоены три объекта. В частности, Ливадийский дворец-музей признан выдающимся памятником новейшей истории, Острожский замок и академия названы выдающимся памятником духовной Украины и «Музей-писанка» назван выдающимся памятником современной Украины.