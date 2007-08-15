Из двух шахт в Донецкой области эвакуировали около 200 горняков

Около 200 горняков были эвакуированы из двух шахт Донецкой области из-за остановки вентиляторов главного проветривания.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня на шахте «Кураховская» ГП «Селидовуголь» в 18.15 из-за прекращения подачи электроэнергии произошла остановка вентилятора главного проветривания (ВГП). На момент чрезвычайной ситуации в шахте было 107 горняков. Они уже подняты на поверхность.

Схожая ситуация сложилась сегодня и на шахте «Октябрьский рудник» ГП ДУЭК. Тут остановка ВГП из-за отсутствия электроэнергии произошла в 18.35. В это время в шахте находился 71 человек. Все горняки эвакуированы.

Причины прекращения подачи электроэнергии выясняются.