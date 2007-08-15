Из двух шахт в Донецкой области эвакуировали около 200 горняков
Сообщение спасательной службы
Около 200 горняков были эвакуированы из двух шахт Донецкой области из-за остановки вентиляторов главного проветривания.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня на шахте «Кураховская» ГП «Селидовуголь» в 18.15 из-за прекращения подачи электроэнергии произошла остановка вентилятора главного проветривания (ВГП). На момент чрезвычайной ситуации в шахте было 107 горняков. Они уже подняты на поверхность.
Схожая ситуация сложилась сегодня и на шахте «Октябрьский рудник» ГП ДУЭК. Тут остановка ВГП из-за отсутствия электроэнергии произошла в 18.35. В это время в шахте находился 71 человек. Все горняки эвакуированы.
Причины прекращения подачи электроэнергии выясняются.