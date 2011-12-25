Гигантская пробка образовалась на польско-украинской границе

Гигантская пробка образовалась в воскресенье на польско-украинской границе в районе погранперехода в Дорогуске (Люблинское воеводство) - водители трейлеров стоят в очереди более 20 часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Надбужаньского отдела пограничной стражи Польши.

"Машины стоят в очереди в среднем 21 час", - сказал он. По данным польской таможенной службы, очередь из грузовиков в Дорогуске, ожидающих пересечения границы, растянулась на 14 километров вглубь Польши. Власти страны призывают водителей-дальнобойщиков воспользоваться другими пограничными переходами.