Гигантская пробка образовалась на польско-украинской границе

18:07, 25 декабря 2011
Разное
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Трейлеры растянулись на 14 км

Гигантская пробка образовалась в воскресенье на польско-украинской границе в районе погранперехода в Дорогуске (Люблинское воеводство) - водители трейлеров стоят в очереди более 20 часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Надбужаньского отдела пограничной стражи Польши.

"Машины стоят в очереди в среднем 21 час", - сказал он.

По данным польской таможенной службы, очередь из грузовиков в Дорогуске, ожидающих пересечения границы, растянулась на 14 километров вглубь Польши.

Власти страны призывают водителей-дальнобойщиков воспользоваться другими пограничными переходами.

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