Ющенко, Пугачёва, Киркоров, Долина на юбилее Ротару (фото)

17:33, 08 августа 2007
Разное
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В Ливадийский дворец собирались важные гости

Поздравить Софию РОТАРУ в день 60-летнего юбилея, который она отпраздновала 7 августа в Ливадийском дворце, приехали свыше ста гостей, среди которых государственные деятели и деятели искусства Украины, Молдовы и России.

Свои поздравления С.Ротару, в частности, выразили министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, руководители АР Крым, посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, голкипер киевского «Динамо» Александр ШОВКОВСКИЙ, дизайнер Лилия ПУСТОВИТ и многие других. Поздравить певицу приехали Алла ПУГАЧЁВА, Иосиф КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО и другие.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО  вручил певице орден «За заслуги» ІІ степени.  Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, награда была вручена согласно Указу за «весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную деятельность».

Народная артистка Молдовы, Украины и СССР, Герой Украины София Ротару перед началом празднования своего 60-летия в Ливадийском дворце в Ялте, 7 августа 2007 г.

Народная артистка Молдовы, Украины и СССР, Герой Украины София Ротару перед началом празднования своего 60-летия в Ливадийском дворце в Ялте, 7 августа 2007 г.

Народная артистка Молдовы, Украины и СССР, Герой Украины София Ротару перед началом празднования своего 60-летия в Ливадийском дворце в Ялте, 7 августа 2007 г.Народная артистка Молдовы, Украины и СССР, Герой Украины София Ротару перед началом празднования своего 60-летия в Ливадийском дворце в Ялте, 7 августа 2007 г.

Народная артистка Молдовы, Украины и СССР, Герой Украины София Ротару получает орден ”За заслуги” II степени от Президента Украины Виктора Ющенко во время празднования своего 60-летия в Ливадийском дворце в Ялте, 7 августа 2007 г.

Народная артистка Молдовы, Украины и СССР, Герой Украины София Ротару получает орден ”За заслуги” II степени от Президента Украины Виктора Ющенко во время празднования своего 60-летия в Ливадийском дворце в Ялте, 7 августа 2007 г.

Народная артистка Молдовы, Украины и СССР, Герой Украины София Ротару и Президент Украины Виктор Ющенко во время празднования 60-летия певицы в Ливадийском дворце в Ялте, 7 августа 2007 г.

Народная артистка СССР Алла Пугачева перед началом празднования в Ливадийском дворце в Ялте 60-летия народной артистки Молдовы, Украины и СССР, Героя Украины Софии Ротару, 7 августа 2007 г.

Народная артистка России Лариса Долина перед началом празднования в Ливадийском дворце в Ялте 60-летия народной артистки Молдовы, Украины и СССР, Героя Украины Софии Ротару, 7 августа 2007 г.
Народная артистка Молдовы, Украины и СССР, Герой Украины София Ротару и Филипп Киркоров на праздновании 60-летия певицы в Ливадийском дворце в Ялте, 7 августа 2007 г.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН

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