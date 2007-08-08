Ющенко, Пугачёва, Киркоров, Долина на юбилее Ротару (фото)
17:33, 08 августа 2007
Разное
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В Ливадийский дворец собирались важные гости
Поздравить Софию РОТАРУ в день 60-летнего юбилея, который она отпраздновала 7 августа в Ливадийском дворце, приехали свыше ста гостей, среди которых государственные деятели и деятели искусства Украины, Молдовы и России.
Свои поздравления С.Ротару, в частности, выразили министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, руководители АР Крым, посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, голкипер киевского «Динамо» Александр ШОВКОВСКИЙ, дизайнер Лилия ПУСТОВИТ и многие других. Поздравить певицу приехали Алла ПУГАЧЁВА, Иосиф КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО и другие.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил певице орден «За заслуги» ІІ степени. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, награда была вручена согласно Указу за «весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную деятельность».
|Народная артистка Молдовы, Украины и СССР, Герой Украины София Ротару перед началом празднования своего 60-летия в Ливадийском дворце в Ялте, 7 августа 2007 г.
|Юбилярша получает орден ”За заслуги” II степени от Президента
| Народная артистка СССР Алла Пугачева и поэт Илья Резник перед началом празднования в Ливадийском дворце
|Народная артистка России Лариса Долина перед началом празднования в Ливадийском дворце
|София Ротару и Филипп Киркоров
Фото Алексея Сувирова / УНИАН
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