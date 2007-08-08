Ющенко, Пугачёва, Киркоров, Долина на юбилее Ротару (фото)

Поздравить Софию РОТАРУ в день 60-летнего юбилея, который она отпраздновала 7 августа в Ливадийском дворце, приехали свыше ста гостей, среди которых государственные деятели и деятели искусства Украины, Молдовы и России.

Свои поздравления С.Ротару, в частности, выразили министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, руководители АР Крым, посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, голкипер киевского «Динамо» Александр ШОВКОВСКИЙ, дизайнер Лилия ПУСТОВИТ и многие других. Поздравить певицу приехали Алла ПУГАЧЁВА, Иосиф КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО и другие.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил певице орден «За заслуги» ІІ степени. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, награда была вручена согласно Указу за «весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство и многолетнюю плодотворную деятельность».

Фото Алексея Сувирова / УНИАН