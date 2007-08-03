Виктор Ющенко поймал кайф
На днях сбылась еще одна мечта Виктора Ющенко. Не прошло и недели с того, как он о ней рассказал... Президентская семья - от жены Екатерины до маленького Тарасика – бороздила горные воды...
На днях сбылась еще одна мечта Виктора Ющенко (помните, раньше он мечтал о мотоцикле, и получил в подарок такой же).
А в одном из последних интервью Ющенко рассказал всей Украине о еще одной свою заветную мечту. "У меня, как у маленького мальчика, есть идея – вместе со своей семьей сесть в надувную лодку и проплыть по горной реке в западной Украине", - напоминает Tablo ID.
Не минуло и недели, как еще одна мечта президента осуществилась. Он таки посадил в резиновую лодку свою семью – от жены Екатерины к малому Тарасика – взял в руки весло и окунулся в горных воды.
Сплавлялась семья Ющенко по реке Черемош в Черновицкой области.
Сперва глава государства осваивал науку в компании двух инструкторов.
Президент явно поймал кайф…
Виктор Андреевич чувствовал себя довольно раскованно
А зеваки на берегу наблюдали за водными видами спорта в исполнении президентской четы, демонстрируя широкую гамму чувств.
Фото Николая Лазаренко / УНИАН