Виктор Ющенко поймал кайф

На днях сбылась еще одна мечта Виктора Ющенко (помните, раньше он мечтал о мотоцикле, и получил в подарок такой же).

А в одном из последних интервью Ющенко рассказал всей Украине о еще одной свою заветную мечту. "У меня, как у маленького мальчика, есть идея – вместе со своей семьей сесть в надувную лодку и проплыть по горной реке в западной Украине", - напоминает Tablo ID.

Не минуло и недели, как еще одна мечта президента осуществилась. Он таки посадил в резиновую лодку свою семью – от жены Екатерины к малому Тарасика – взял в руки весло и окунулся в горных воды.

Сплавлялась семья Ющенко по реке Черемош в Черновицкой области.

Сперва глава государства осваивал науку в компании двух инструкторов.

Президент явно поймал кайф…

Виктор Андреевич чувствовал себя довольно раскованно

А зеваки на берегу наблюдали за водными видами спорта в исполнении президентской четы, демонстрируя широкую гамму чувств.

Фото Николая Лазаренко / УНИАН