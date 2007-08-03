На шахте во Львовской области погиб горняк

10:15, 03 августа 2007
Разное
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Смерть наступила до прибытия врачей

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб горняк.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, на шахте "Червоноградская" (ГП "Львовуголь") в 17.50 2 августа был смертельно травмирован крепильщик 1952 г.р. Горняк получил открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Смерть пострадавшего наступила до прибытия врачей реанимационно-противошоковой группы.

 

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