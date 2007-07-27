В Киевской области в ДТП погибли трое вьетнамцев

В Киевской области водитель автомобиля "Форд-Скорпио", двигаясь по автодороге Макаров-Радомышль, на перекрестке с объездной дороги г. Макаров не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", который двигался по главной дороге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля "Форд" (вьетнамцы, которые жили в Украине) от полученных травм погибли на месте происшествия.