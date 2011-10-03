Против откусившего палец охраннику горсовета возбуждено дело

В Луганске в отношении представителя общественности Михаила ПАЩУКА, который 30 сентября в горсовете откусил фалангу пальца охраннику, сегодня возбуждено уголовное дело.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела связей с общественностью УМВД Луганска Валентина КРЕМЕНЧУЦКАЯ.

Дело возбуждено по ст.196 ч.3 Уголовного кодекса (хулиганство).

30 сентября после дачи показаний в райотделе милиции, куда М.ПАЩУК был доставлен, его отпустили под подписку о невыезде. Сегодня в назначенное время М.ПАЩУК явился в райотдел. По словам В.КРЕМЕНЧУЦКОЙ, М.ПАЩУК сожалеет о содеянном, уверяет, что не собирался наносить увечья охраннику, а всего лишь оборонялся.

В.КРЕМЕНЧУЦКАЯ также сообщила, что охранник находится в больнице. Операция по восстановлению фаланги прошла неудачно, оставшуюся часть фаланги ампутировали.

Как сообщал УНИАН, инцидент при участии общественного активиста М.ПАЩУКА произошел на сессии Луганского городского совета утром 30 сентября. Отказ депутатов предоставить ему слово для оглашения резолюции митинга привела к тому, что он самовольно вышел на трибуну. Попытка охранника вывести М.ПАЩУКА из сессионного зала закончилась тем, что активист откусил охраннику фалангу пальца.