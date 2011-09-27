В Тернопольской области горел газопровод.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, о пожаре газовой трубы вчера вечером сообщил житель села Белявенцы Бучацкого района.

На месте события спасатели обнаружили повреждение газовой трубы среднего давления диаметром 40 мм, что и стало причиной горение газа. Столб пламени достигал 2,5 м в высоту.

Спасатели оградили территорию вокруг трубы и начали охлаждать ее водой, чтобы не допустить взрыва.

Вскоре прибыла аварийная бригада газовой службы, которая перекрыла подачу газа, после чего удалось погасить огонь.

Вследствие пожара огнем уничтожен 1 м газовой трубы. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.