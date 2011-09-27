В Тернопольской области горел газопровод
Столб пламени достигал 2,5 м
В Тернопольской области горел газопровод.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, о пожаре газовой трубы вчера вечером сообщил житель села Белявенцы Бучацкого района.
На месте события спасатели обнаружили повреждение газовой трубы среднего давления диаметром 40 мм, что и стало причиной горение газа. Столб пламени достигал 2,5 м в высоту.
Спасатели оградили территорию вокруг трубы и начали охлаждать ее водой, чтобы не допустить взрыва.
Вскоре прибыла аварийная бригада газовой службы, которая перекрыла подачу газа, после чего удалось погасить огонь.
Вследствие пожара огнем уничтожен 1 м газовой трубы. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.