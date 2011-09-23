На железнодорожной станции Сарны нашли бомбу

Авиационная бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в городе Сарны Ривненской области на территории железнодорожной станции во время зачистки колеи.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды управления МЧС в Ривненской области.

Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения УМЧС опасная находка обезврежена. Движение поездов не ограничивалось.