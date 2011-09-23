На железнодорожной станции Сарны нашли бомбу
10:27, 23 сентября 2011Разное
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Опасную находку обезвредили
Авиационная бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в городе Сарны Ривненской области на территории железнодорожной станции во время зачистки колеи.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды управления МЧС в Ривненской области.
Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения УМЧС опасная находка обезврежена. Движение поездов не ограничивалось.
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