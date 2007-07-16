Шестые сутки горит мусорная свалка под Севастополем

В Севастополе шестые сутки продолжается ликвидация возгорания (на площади более 3,5 га) на полигоне складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в Первомайской балке.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для журналистов в Севастополе заместитель председателя горгосадминистрации Игорь ЛОКТИОНОВ отметил, что несмотря на то, что после поступления сигнала оперативно была организована работа по локализации пожара, из-за высокой температуры, солнечных дней и сильного ветра сразу локализовать пожар не удалось, огонь стал распространяться.

Также по информации И.ЛОКТИОНОВА, за это время выполнен „довольно большой объем работы”, огонь на свалке засыпан на почти 500 кв. м. Как он сообщил, „сегодня достаточно большой объем возгорания локализован, вчера и сегодня довольно благоприятный ветер. И сегодня, и в выходные с утра до вечера работает техника, задействовано все, что необходимо, и работа организована”. По его словам, принят ряд мер безопасности, розданы средства индивидуальной защиты, все работающие на объекте обеспечены горячим питанием. Кроме того, временно перекрыта объездная дорога в районе Инкермана из-за ее задымленности.

Заместитель председателя горгосадминистрации заверяет, что „ситуация полностью под контролем”. Говорить же о каких-то последствиях пока рано, считает он.

Как также сообщил И.ЛОКТИОНОВ „предварительно, причиной возгорания является попадание на полигон тлеющего предмета”.

В то же время, как сообщила на брифинге начальник отдела информации и связей с общественностью горгосадминистрации Алла ЩЕРБАКОВА, в вопросе о причинах возгорания руководство исполнительной власти города не исключает ни одну из возможных версий, среди которых как нарушение технологии складирования ТБО, поджог, так и самовозгорание. „Поэтому будет распоряжение городской государственной администрации, сегодня под вечер оно должно быть подписано. И будет также обращение в прокуратуру с просьбой детально расследовать эту ситуацию”, - сказала А.ЩЕРБАКОВА.

Справка УНИАН. Полигон функционирует с 1997 года, готовился к выводу из эксплуатации из-за заполненности. В апреле этого года полигон был передан местной частной компании.