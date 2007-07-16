Незаконные застройки: не пойму, кто прав, а кто виноват

Мнение

Прошедший четверг прошел в столице под знаком беспрецедентного внимания к незаконным застройкам. Давайте перечислим, что в этот день произошло – загибайте пальцы. Первое. С утра перед мэрией, накануне сессии Киевсовета, собралось несколько сот человек с требованием против варварской застройки города. Второе. Киевсовет отменил решение о передаче земельного участка строительной компании «Кроун» под жилой дом на улице Березняковской, 12, где были избиты местные жители, выступавшие против этого строительства.

Третье. Заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь Довгий заявил, что, кроме Березняковской, планируются отмены решений об отводе земли еще по нескольким адресам. Четвертое. Пресс-служба КГГА распространила сообщение о том, мэр Киева Леонид Черновецкий, «по инициативе фракции Блока Леонида Черновецкого», намерен временно приостановить действие решений Киевсовета прошлого созыва о выделении 56 земельных участков в столице. Пятое. Тот же Довгий подтвердил, что в адрес мэра столицы и его команды раздаются угрозы. А накануне одна коммунальная газета распространила информацию о покушении, готовящемся на Леонида Михайловича. По версии команды мэра, Черновецкий не угодил мафии тем, что не хочет отдавать ей… столичную землю.

Напомню, все эти события произошли в один день, что однозначно свидетельствует об остроте существующих вопросов. А что же здесь тогда неоднозначно? Неоднозначен ответ на вопрос: кто виноват? На митинге перед мэрией флагами махали как представители Блока Черновецкого, так и люди от оппозиции, причем с одинаковым рвением. Ясно, что и те, и другие обвиняли в организации незаконных застроек своих противников.

Та же промэрская газета записала в потенциальные «убийцы» городского головы сторонников БЮТ. «Решение заморозить проблемные застройки в Киеве, правом на проведение которых наделены в основном люди из приближенного круга Юлии Тимошенко, Леонид Черновецкий собирался обнародовать на сессии Киевсовета», – не стесняясь, заявило издание в заметке о готовящемся покушении. Стоит ли говорить, что люди с флагами БЮТ все валили на мэра. В частности, сторонники Юлии Владимировны распространяют партийный листок с обозначением тридцати девяти «горячих точек» на карте, где происходят незаконные застройки.

Чтобы понять истину, кто прав, а кто виноват, я посетил несколько незаконных застроек столицы и пришел к простому выводу: сатана там правит бал! Это пока единственное, что мне удалось узнать.

В общем,там черт ногу сломит. Кто поможет мне разобраться, буду благодарен.

Антон Зикора, г. Киев