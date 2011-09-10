Это ни в какие ворота не лезет: Медведев оболгал президента и премьер-министра Украины

Антиукраинская истерия в России стала весомым фактором их политической жизни. Пропагандистская машина работает по всем направлениям. Тема Украины, судя по всему, призвана сплотить все российское общество в канун очередных выборов.

Вчера президент Российской Федерации публично оболгал своего украинский коллегу Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова, и даже не заикнулся.

В телеинтервью телевидению Дмитрий Медведев заявил буквально следующее:

"Когда вот наши коллеги, партнеры и президент Украины, премьер-министр Украины говорит: этот договор - он несправедливый, он нехороший, он типа от лукавого, мы его не будем исполнять - но послушайте, это ни в какие ворота не лезет. Все договоры до тех пор, пока они не опровергнуты определенным образом в судебном порядке или не прекращены сторонами, подлежат исполнению, и я надеюсь, что наши партнеры, наши украинские друзья будут точно так же неукоснительно строго соблюдать рамки договора, заключенного в 2009 году".

Российскому обывателю, видимо, приятно такое слышать. Дал президент хохлам проср...ся! Хоть и называет их (то есть нас) друзьями, партнерами... Пусть хохлы знают, как требовать дешевого газа, да еще и слово нарушать.

Но неправду сказал российский президент, и сделал это явно сознательно – чтобы ввести в заблуждение как российское общество, так и, видимо, мировую общественность.

Что-то я не слышала, чтобы президент, премьер-министр, министр Бойко либо какое-то другое должностное лицо в Украине утверждали, что не будут выполнять соглашения 2009 года из-за того, что они несправедливы.

Да, украинское руководство действительно заявляло об их несправедливости и вреде, который они наносят Украине. Призывало Москву вернуться к предыдущим газовым соглашениям. Возмущалось нерыночным характером цены, которую мы платим за газ. Пугало Стокгольмским арбитражем. Но никто, по-моему, не угрожал не выполнять договор или другие взятые на себя обязательства. По крайней мере, я такого не слышала и не знаю людей, которые слышали нечто подобное.

Ну разве что говорили об этом во время закрытых украинско-российских переговоров. Но в таком случае Медведев раскрыл тайну переговоров, обнародовал то, что для публики вовсе не предназначено.

Интересно, что скажут по этому поводу сами Янукович и Азаров. Неужели промолчат, как всегда?

Ведь это ни в какие ворота не лезет!

Оксана Охримчук, Москва - Киев