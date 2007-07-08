”Опель” съехал в кювет и врезался в бетонную трубу: погибли четверо
11:42, 08 июля 2007Разное
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Водитель управлял авто по доверенности
В Полтавской области в результате ДТП погибли четыре человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня около 3.50 на 73-ом км. автодороги Павлоград – Александрия в селе Подгоровка Озельщинского района автомобиль "Опель Кадет" съехал в кювет и ударился в бетонную трубу.
На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров - жители Кременчуга и Кременчугского района Полтавской области. Выяснено, что водитель управлял транспортным средством по доверенности.
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