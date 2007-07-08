”Опель” съехал в кювет и врезался в бетонную трубу: погибли четверо

В Полтавской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня около 3.50 на 73-ом км. автодороги Павлоград – Александрия в селе Подгоровка Озельщинского района автомобиль "Опель Кадет" съехал в кювет и ударился в бетонную трубу.

На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров - жители Кременчуга и Кременчугского района Полтавской области. Выяснено, что водитель управлял транспортным средством по доверенности.