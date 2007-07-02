Билеты на Джорджа Майкла в Киеве стоят от $30 до $1500 (добавлены фото)

В Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» начался монтаж сцены для концерта Джорджа Майкла, который состоится 9 июля в рамках мирового турне певца. Об этом на брифинге в понедельник сообщил координатор тура Джордж КУПЕР.

По его словам, для установки сцены прибыла специальная бригада из Лондона в составе 160 человек, которым также будут помогать украинские рабочие.

Сцена будет достигать в высоту 30 метров и состоять из трех этажей, на которых разместятся музыканты, сообщил координатор тура Джорджа Майкла. Сам певец будет перемещаться по всем этажам сцены. Д.Купер также сообщил, что сооружение сцены займет более 1000 часов, рабочие будут работать в две смены: днем английская бригада, ночью – украинская.

Иностранцев, работающих над установкой сцены, как отметил координатор тура, обслуживают “свои повара”. “Но не потому, что наш персонал должен питаться как-то особенно, просто это легче контролировать», – сказал он.

Концертная аппаратура, по словам Д.Купера, прибудет в Киев ночью перед концертом на 24 фурах.

Координатор выразил удовлетворение работой украинских промоутеров концерта Джорджа Майкла.

Как отметил организатор концерта Джорджа Майкла в Украине, директор компании «Еврошоу» Сергей ГАЛУЗИН, в целом планируется продать 35 тыс. билетов стоимостью от 150 грн. до 7,5 тыс. грн. По его словам, хорошо раскупаются билеты всех номиналов, при этом очень популярны «платиновые VIP-билеты» стоимостью 5–7,5 тыс. грн. “Эти билеты - дефицит, – сказал он. – Мы распространяем их преимущественно среди знакомых. Их всего 500».